Авторская работа: о появлении новых угроз и вызовов заявил Путин в своей статье

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной.

Углубляются застарелые конфликты, которые есть почти в каждом регионе мира, появляются новые вызовы и угрозы, уверен российский лидер.

По его мнению, Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем, указывает Газета.Ru.

Об этом говорится в авторской статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин написал статью об отношениях России и Китая.

В публикации российский лидер называет текущие российско-китайские отношения «краеугольным камнем глобальной стабильности и образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».

Глава государства характеризует взаимодействие Пекина и Москвы на международной арене словами «стоя плечом к плечу», «как скала посреди бурного потока».