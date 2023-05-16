Азиатские страны могут присоединиться к санкциям против России

Об этом заявил представитель МИД РФ Михаил Галузин.
Причина - спецоперация на Украине.
К странам Центральной Азии относятся Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан, напоминает РБК.
Ранее Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре. Основной причиной ареста стали «некорректное поведение» и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова, пишет kz24.news.
Речь идет о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова «дипломатическим просчетом», указывает агентство "Фергана".
Возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура.