14 октября 7°C
﻿
Политика

Баллотируется ли Путин в президенты в 2024 году

Владимир Путин признался: он не знает, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Рассказываем, почему лидер не дает однозначных прогнозов, и вспоминаем, сколько лет он занимает свой пост.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Сколько лет Путин у власти?

По инициативе Бориса Ельцина, Владимир Путин был председателем правительства РФ с августа 1999-го. В декабре этого же года на него возложили обязанности президента. 7 мая он окончательно вступил в эту должность и занимал ее по 7 мая 2008 года.

С 2008 по 2012 год Путин снова трудился, как председатель правительства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На пост главы государства переизбирался в 2004, 2012 (тогда срок его полномочий продлили с 4 до 6 лет) и 2018 годах.

2
Президент хочет переизбраться?

Владимир Путин предпочитает не отвечать на этот вопрос точно, пишет «ТАСС».

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал глава в интервью американской журналистке Хелли Гэмбл.

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — добавил он.

3
Когда пройдут следующие выборы президента?

По предварительной информации, голосование состоится 17 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что из-за заявления Путина в Европе упали цены на газ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость