Баллотируется ли Путин в президенты в 2024 году

По инициативе Бориса Ельцина, Владимир Путин был председателем правительства РФ с августа 1999-го. В декабре этого же года на него возложили обязанности президента. 7 мая он окончательно вступил в эту должность и занимал ее по 7 мая 2008 года.
С 2008 по 2012 год Путин снова трудился, как председатель правительства.
На пост главы государства переизбирался в 2004, 2012 (тогда срок его полномочий продлили с 4 до 6 лет) и 2018 годах.
Владимир Путин предпочитает не отвечать на этот вопрос точно, пишет «ТАСС».
«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — сказал глава в интервью американской журналистке Хелли Гэмбл.
«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — добавил он.
По предварительной информации, голосование состоится 17 марта 2024 года.
Ранее стало известно, что из-за заявления Путина в Европе упали цены на газ.