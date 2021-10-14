Баллотируется ли Путин в президенты в 2024 году

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Сколько лет Путин у власти?

По инициативе Бориса Ельцина, Владимир Путин был председателем правительства РФ с августа 1999-го. В декабре этого же года на него возложили обязанности президента. 7 мая он окончательно вступил в эту должность и занимал ее по 7 мая 2008 года.

С 2008 по 2012 год Путин снова трудился, как председатель правительства.

Владимир Путин. kremlin.ru

На пост главы государства переизбирался в 2004, 2012 (тогда срок его полномочий продлили с 4 до 6 лет) и 2018 годах.