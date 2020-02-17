Барнаул обрел нового главу: что это значит и ждать ли перемен?

Депутаты Барнаульской гордумы 14 февраля выбрали нового главу города, которым стал Вячеслав Франк. В том, что именно он займет кресло руководителя краевой столицы, кажется, не сомневался никто. Тем не менее, в городе завершился полугодовой период «безвластия», начавшийся после досрочной отставки прежнего главы Барнаула Сергея Дугина. Редакция altapress.ru разбиралась в том, что это значит для регионального центра.

От первого лица

Сам Вячеслав Франк, комментируя тот факт, что он избавился от статуса исполняющего главы Барнаула и стал руководителем краевой столицы на постоянной основе, заявил в своем первом интервью в новом качестве, что будет продолжать опираться на тот опыт, который у него имеется за годы работы в мэрии.

«Я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится», — подчеркнул новый городской голова. Также Франк заявил о намерении активнее вести диалог с широкой общественностью и признал, что проблем в городе немало.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Последние полгода, когда вы мне доверили управление городским хозяйством, были непростыми. Не все удалось решить, не все получилось сделать. Нам есть над чем работать. Поэтому обратная связь крайне важна, она позволяет держать «руку на пульсе». Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах», необходимо «быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы». Мы будем создавать площадки для общения, обмениваться информацией, делая нашу работу прозрачной и открытой для общественности.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

При этом новоиспеченный городской руководитель намекнул на грядущие изменения.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Настало время подумать об изменении структуры органов местного самоуправления, укреплении кадрового и материально-технического потенциала городских служб. Считаю, что совместно с депутатским корпусом нам необходимо рассмотреть различные модели устройства муниципальной власти и выбрать ту, которая отвечает современной ситуации и решению главной задачи — улучшению качества жизни барнаульцев".

Новое лицо мэрии

Весьма положительно о том, что у города наконец-то появился новый руководитель, высказался политолог Михаил Литвинов. По его словам, тот факт, что в краевой столице завершился период неопределенности и формального отсутствия первого лица, который тянулся с лета прошлого года — это однозначный плюс.

Михаил Литвинов,

политолог:

Сейчас есть все возможности для корректировки управленческой команды. При отсутствии главы города это по понятным причинам было просто невозможно.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

Также эксперт указал на то, что выборы городского головы в преддверии нового хозяйственно-строительного сезона — благоприятный фактор. «Ведь впереди весна и лето — городу предстоит решать много задач», — добавил собеседник.

О вероятных изменениях в кадровом составе администрации, хоть и ненапрямую, высказался и сам Вячеслав Франк.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать появления в мэрии новых лиц, он многозначительно сказал: «Всегда можно ожидать. Здесь надо понять, что первичнее…»

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Структура должна определяться теми задачами, которые сегодня стоят. В соответствии с задачами и структурой определяются должностные обязанности. А под должные обязанности подбираются те лица, которые способны их выполнять. Ошибка, когда мы под фигуру делаем должность. Но это достаточно сложные процессы.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

Выводы не заставят себя долго ждать

Впрочем, хватает в оценках относительно персоны нового градоначальника и скептицизма, и прямой критики.

Так, лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, говоря о том, как гордума выбрала городского голову, заявила: «Голосование депутатов больше напоминало какую-то профанацию. Мне и моим коллегам из фракций АКЗС — Александру Молотову („Справедливая Россия“), Евгении Боровиковой (ЛДПР) буквально пришлось требовать, чтобы нам дали слово, чтобы высказать свою позицию относительно того, что мы думаем по поводу так называемых выборов главы города».

Происходящее на сессии БГД Прусакова также описала словом «вакханалия».

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского краевого комитета КПРФ:

«Вообще, такое впечатление, что все было специально сделано для того, чтобы назначение прошло тихой сапой. Допустили до голосования всех кандидатов, программы которых в большинстве своем — это просто какие-то фантазии. Считаю, что только два кандидата представили реальные программы — Вячеслав Франк и Елена Хрусталева (кандидат от КПРФ — прим. ред.). Так и дали бы им выступить, организовали бы дискуссию. А вместо этого Елене Викторовне даже не дали возможность показать презентацию, сославшись на отсутствие технической возможности. Детский сад — штаны на лямках просто!»

Высказываться на предмет того, что ждет Барнаул с новым главой в лице Вячеслава Франка представительница КПРФ не стала. При этом она добавила: «Но думаю, что выводы не заставят себя долго ждать. Ведь в качестве исполняющего обязанности главы города Вячеслав Генрихович, при всем уважении, не показал себя, как незаурядный руководитель».

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

А начальник кто?

Примерно в том же ключе о процедуре голосования за нового градоначальника высказался и лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом заксобрании Александр Молотов.

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Я присутствовал на конкурсе по выборам главы Барнаула уже в четвертый раз и могу с уверенностью, сказать, что такого фарса и шапито я не видел никогда. Извиняюсь, но некоторые кандидаты выглядели, как фрики с бессвязной речью. О чем это говорит, если конкурсная комиссия допустила их до голосования? Это говорит о том, что комиссия не справилась со своей задачей, а выполняла установку показать мнимую либеральность. Поэтому мы лишь укрепились в своей позиции, что выборы мэра Барнаула должны быть всенародными!

По словам политика, именно прямое голосование граждан создает условия для того, чтобы выборное лицо несло прямую ответственность перед жителями города. В этом контексте Молотов припомнил слова Вячеслава Франка о том, что своим начальником он считает губернатора Алтайского края.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

«Он должен быть ответственным перед городом, а не кивать на губернатора. В общем, на мой взгляд, власть просто полностью себя делегитимизировала», — подчеркнул справоросс.

То, что администрацию города возглавил Вячеслав Франк, собеседник оценивает с точки зрения «консервации существующего порядка, а не перезагрузки, так необходимой городу».

В качестве некоего вывода остается добавить, что так или иначе, лучшим подтверждением того, какие установки и прогнозы в конечном итоге оправдаются, станет работа самого градоначальника. А поле для этой работы в Барнауле — очень большое.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова