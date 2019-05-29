Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Барнаульские депутаты решают, как возместить себе расходы на командировки

5 июня на сессии Барнаульской гордумы депутаты определят, как будут возмещать расходы на свои командировки, связанные с их депутатской работой. Они рассмотрят соответствующее Положение, проект которого размещен на сайте администрации Барнаула.

Депутаты Барнаульской городской думы, 30 ноября 2018 года.
Депутаты Барнаульской городской думы, 30 ноября 2018 года.
Пресс-центр БГД.

Кому возмещать?

Речь идет о возмещении только служебных командировочных расходов и только председателю гордумы и депутатам, которые работают на неосвобожденной основе (то есть не за зарплату).

Что и сколько возмещать?

Возмещаться будут расходы на:

  • покупку билета туда и обратно: в самолете в эконом-классе, в поезде — в купе, машиной — на общественном транспорте (кроме такси),
  • бронирование и наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами (не более стоимости одноместного номера),
  • суточные: 100 рублей в день — на территории регионов России, 500 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Расходы планируется возмещать по фактическим затратам. Авансы выдаваться не будут. Если подтверждающих документов не будет, деньги также не выплатят.

Кому уже компенсируют?

Напомним, в марте аналогичное решение приняли для депутатов, работающих на постоянной основе (за зарплату). Но таких в гордуме только четверо: Дмитрий Ворсин, Марина Понкрашева, Юрий Ряполов и Сергей Струченко.

О возмещении каких-либо других депутатских затрат в документе речи не идет. Напомним, конце 2018 — начале 2019 годов прокуратура провела массовые проверки ежемесячных компенсаций городским депутатам на выполнение их обязанностей. В Барнауле, Бийске и Рубцовске они составляли от 1 тысячи до 6 тысяч рублей.

Тогда прокуратура признала их незаконными, так как компенсация предполагает отчетность за потраченные деньги, а ее депутаты не предоставляли. В результате думы и советы депутатов отказались от выплат, решив вернуться к этом вопросу позже, чтобы оформить все в соответствие с законом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость