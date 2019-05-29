Барнаульские депутаты решают, как возместить себе расходы на командировки

Кому возмещать?
Речь идет о возмещении только служебных командировочных расходов и только председателю гордумы и депутатам, которые работают на неосвобожденной основе (то есть не за зарплату).
Что и сколько возмещать?
Возмещаться будут расходы на:
- покупку билета туда и обратно: в самолете в эконом-классе, в поезде — в купе, машиной — на общественном транспорте (кроме такси),
- бронирование и наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами (не более стоимости одноместного номера),
- суточные: 100 рублей в день — на территории регионов России, 500 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.
Расходы планируется возмещать по фактическим затратам. Авансы выдаваться не будут. Если подтверждающих документов не будет, деньги также не выплатят.
Кому уже компенсируют?
Напомним, в марте аналогичное решение приняли для депутатов, работающих на постоянной основе (за зарплату). Но таких в гордуме только четверо: Дмитрий Ворсин, Марина Понкрашева, Юрий Ряполов и Сергей Струченко.
О возмещении каких-либо других депутатских затрат в документе речи не идет. Напомним, конце 2018 — начале 2019 годов прокуратура провела массовые проверки ежемесячных компенсаций городским депутатам на выполнение их обязанностей. В Барнауле, Бийске и Рубцовске они составляли от 1 тысячи до 6 тысяч рублей.
Тогда прокуратура признала их незаконными, так как компенсация предполагает отчетность за потраченные деньги, а ее депутаты не предоставляли. В результате думы и советы депутатов отказались от выплат, решив вернуться к этом вопросу позже, чтобы оформить все в соответствие с законом.