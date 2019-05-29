Барнаульские депутаты решают, как возместить себе расходы на командировки

5 июня на сессии Барнаульской гордумы депутаты определят, как будут возмещать расходы на свои командировки, связанные с их депутатской работой. Они рассмотрят соответствующее Положение, проект которого размещен на сайте администрации Барнаула.

Кому возмещать?

Речь идет о возмещении только служебных командировочных расходов и только председателю гордумы и депутатам, которые работают на неосвобожденной основе (то есть не за зарплату).

Что и сколько возмещать?

Возмещаться будут расходы на:

покупку билета туда и обратно: в самолете в эконом-классе , в поезде — в купе , машиной — на общественном транспорте ( кроме такси),

в поезде — в купе машиной — на общественном транспорте кроме такси), бронирование и наем жилого помещения , подтвержденные соответствующими документами ( не более стоимости одноместного номера),

подтвержденные соответствующими документами не более стоимости одноместного номера), суточные: 100 рублей в день — на территории регионов России , 500 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Расходы планируется возмещать по фактическим затратам. Авансы выдаваться не будут. Если подтверждающих документов не будет, деньги также не выплатят.

Кому уже компенсируют?

Напомним, в марте аналогичное решение приняли для депутатов, работающих на постоянной основе (за зарплату). Но таких в гордуме только четверо: Дмитрий Ворсин, Марина Понкрашева, Юрий Ряполов и Сергей Струченко.

О возмещении каких-либо других депутатских затрат в документе речи не идет. Напомним, конце 2018 — начале 2019 годов прокуратура провела массовые проверки ежемесячных компенсаций городским депутатам на выполнение их обязанностей. В Барнауле, Бийске и Рубцовске они составляли от 1 тысячи до 6 тысяч рублей.

Тогда прокуратура признала их незаконными, так как компенсация предполагает отчетность за потраченные деньги, а ее депутаты не предоставляли. В результате думы и советы депутатов отказались от выплат, решив вернуться к этом вопросу позже, чтобы оформить все в соответствие с законом.