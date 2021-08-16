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Политика

Барнаульцы вышли к мэрии и правительству с плакатами против обязательной вакцинации

15 августа сразу несколько барнаульцев вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации. Фотографии участников акции опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Пикеты против обязательной вакцинации в Барнауле.
Пикеты против обязательной вакцинации в Барнауле.
Инцидент Барнаул

Одиночные пикеты против принудительной вакцинации от COVID-19 прошли у краевой администрации, возле мэрии Барнаула, в Нагорном парке, на Речном вокзале и в других знаковых местах города.

На плакатах участников акции подчеркивается, что прививка от коронавируса должна быть добровольной для всех категорий граждан.

Предыдущая серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла на площади Свободы в июле. Барнаульцы вышли на одиночные демонстрации после того, как мэрия отозвала разрешение на пикет из-за новых коронавирусных ограничений.

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