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Жизнь

Барнаульцы вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации

Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле на площади Свободы. В «Инциденте Барнаул» опубликовали несколько фотографий.

Одиночный пикет против обязательной вакцинации.
Одиночный пикет против обязательной вакцинации.
"Инцидент Барнаул".

Барнаульцы вышли на одиночные демонстрации после того, как мэрия отозвала разрешение на пикет из-за новых коронавирусных ограничений.

Общественники заявили, что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной.

«Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то», — так они аргументировали свою позицию.

Участники отметили, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто решил поставить прививку, и лучше информировать людей о всем, что касается вакцины.

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