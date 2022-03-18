Байден предупредит Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России

Байден заявит китайскому лидеру, что США «продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги».
«Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он исповедует», — цитируют слова американского госсекретаря Энтони Блинкена ТАСС.
Блинкен добавил, что Китай «похоже, движется в противоположном направлении, отказываясь осудить агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».
США обеспокоены тем, что Китай может оказать России помощь военной техникой.
Ранее требования посла Украины к канцлеру Шольцу вызвали скандал в Германии.