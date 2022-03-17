Путин заявил, что все поставленные задачи спецоперации на Украине будут решены

Президент РФ Владимир Путин начал совещание по мерам поддержки регионов с заявления о причинах спецоперации на Украине, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул — украинская сторона саботировала мирное урегулирование кризиса. В обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы Россия.

Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели, отметил Путин.

По словам главы государства, российская спецоперация на Украине развивается успешно, при этом российские военные делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения, пишет bfm.ru.

«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Минобороны РФ и нашим Генштабом, то она полностью себя оправдала», — сказал Путин.

Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели. Однако все поставленные задачи в спецоперации, безусловно, будут решены, подчеркнул Путин.