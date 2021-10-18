С российскими императорами сравнил Путина британский историк

«На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», — подчеркнул Себаг-Монтефиоре.

По его словам, Путин является искусным политиком, у которого есть все шансы оставаться во власти дольше Сталина, пишет Газета.Ru.

Ранее телеведущий Владимир Познер назвал Ельцина «розовощеким русским красавцем» и сравнил с Путиным.

Сравнивая былое с сегодняшним днем, Познер отметил, что ранее СМИ рассказывали про Ельцина — писали открыто, а сегодня про Путина вообще не пишут.