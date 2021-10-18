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Политика

С российскими императорами сравнил Путина британский историк

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре заявил, что правление президента России Владимира Путина напоминает во многих аспектах императоров Николая I и Александра III, пишет Polska Times.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», — подчеркнул Себаг-Монтефиоре.

По его словам, Путин является искусным политиком, у которого есть все шансы оставаться во власти дольше Сталина, пишет Газета.Ru.

Ранее телеведущий Владимир Познер назвал Ельцина «розовощеким русским красавцем» и сравнил с Путиным.

Сравнивая былое с сегодняшним днем, Познер отметил, что ранее СМИ рассказывали про Ельцина — писали открыто, а сегодня про Путина вообще не пишут.

«А что касается Владимира Владимировича — тут уже вопрос другой. О нем вообще не пишут. Какое у него здоровье, что у него? Ну, мы видим его, там по пояс голый, так сказать, на коне, там с мышцами. Это да. Но так — нет. Но это другая эпоха. Она изменилась. Она изменилась, причем так существенно», — полагает телеведущий.

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