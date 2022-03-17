17 марта
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Политика

Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником», — недопустимая и непростительная риторика. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что считает Путина «военным преступником».

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал представитель Кремля.

При этом почти ровно год назад он уже выступал с резким заявлением в адрес своего российского коллеги — он тогда утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей».

Президент РФ тогда вспомнил детскую поговорку: «кто как обзывается, тот так и называется». Он также рассказывал, что Байден после резкого заявления ему позвонил, они объяснились.

Ранее Россия ввела персональные санкции против президента Байдена.

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