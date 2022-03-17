Песков назвал непростительными слова Байдена о Путине

Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что считает Путина «военным преступником».
«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал представитель Кремля.
При этом почти ровно год назад он уже выступал с резким заявлением в адрес своего российского коллеги — он тогда утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей».
Президент РФ тогда вспомнил детскую поговорку: «кто как обзывается, тот так и называется». Он также рассказывал, что Байден после резкого заявления ему позвонил, они объяснились.
Ранее Россия ввела персональные санкции против президента Байдена.