28 июля
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Политика

Белый дом сообщил о выздоровлении Джо Байдена

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден вылечился от коронавируса. Как пишет РИА Новости, о выздоровлении американского лидера сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Глава США получил два отрицательных теста, и теперь может прекратить соблюдать самоизоляцию. Однако на всякий случай Байден все-таки будет носить маску в присутствии других людей.

По словам лечащего врача президента Соединенных Штатов, симптомы ковида «практически полностью прошли».

Положительный тест на COVID-19 получен Байденом 21 июля. Днем ранее тестирование дало отрицательный результат. Ранее глава США проходил вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне Джо Байден признался, что болеет раком. Правда позднее пресс-служба Белого дома пояснила журналистам, что глава государства просто оговорился. Как следует из комментария, глава США еще до своего вступления в должность прошел операцию по удалению немеланомной опухоли кожи, и теперь не страдает онкологическим заболеванием.

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