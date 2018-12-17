Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
64

Белоруссия заявила, что Лукашенко не проводил секретное совещание о независимости республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы «в условиях давления» со стороны России. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт агентству «РИА Новости».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
kremlin.ru

«С вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», — заявила Эйсмонт.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания. Руководство страны якобы обсуждало вопрос независимости в «условиях давления с российской стороны». Отмечалось, что участники совещания решили «до конца стоять за независимость».

В пятницу президент Белоруссии, общаясь с российскими СМИ, отметил, что суверенитет страны — это святое, и пообещал не допустить его потери. Белорусский лидер заявил, что, если республику хотят «поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда».

По мнению Лукашенко, налоговый маневр в российской нефтяной сфере представляет угрозу независимости Белоруссии. Как утверждает глава государства, Минск может получить компенсацию за налоговый маневр только при углублении интеграции с Москвой: «можно просто сказать — получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».

Однако глубокая интеграция между Москвой и Минском не должна быть принудительной, считает Лукашенко. По его словам, к этому надо идти, «не создавая проблем», чтобы потом не сказали, что «за нефть страну продали».

Глава Минфина России Антон Силуанов позднее заявил, что налоговый маневр — это внутреннее дело страны, и никаких компенсаций Белоруссии за это не обещали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость