Лукашенко заявил, что Россия хочет присоединить Белоруссию

Под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет включить Белоруссию в состав России. Эту мысль высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 декабря на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».

Александр Лукашенко,

президент Белоруссии:

Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России <…> Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны.

По его словам, некоторые российские политики говорят ему прямо, что готовы к тому, чтобы шестью областей Белоруссии вошли в состав Российской Федерации.

Ранее в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском, отмечает агентство.

В октябре Лукашенко заявил, что говорить о возможном вхождении Белоруссии в состав России в 21 веке — «просто смешно». Он сказал, что никогда не получал от Кремля подобных предложений, и суверенность его республики незыблема.