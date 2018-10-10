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«Просто смешно». Лукашенко сказал, что думает о присоединении Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что говорить о возможном вхождении Белоруссии в состав России в 21 веке — «просто смешно». Он заявил, что никогда не получал от Кремля подобных предложений, и суверенность его республики незыблема, передает РБК.

С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск, 2 июля 2014 года.
С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск, 2 июля 2014 года.
kremlin.ru

С таким заявлением глава государства выступил в Минске на переговорах с новым российским послом в республике Михаилом Бабичем. «Незыблемо одно, и вы это знаете, мы — суверенная и независимая страна. В XXI веке говорить об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — заявил президент Белоруссии и напомнил, что его страна обрела независимость не только благодаря устремлениям народа страны, но в том числе и по желанию России и действующего в то время руководства.

Лукашенко подчеркнул, что жители республики видят в России близкого союзника, который всегда придет на помощь при необходимости. «Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации», — добавил белорусский лидер. Также он напомнил о референдуме 1995 года, когда перед гражданами Белоруссии поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или остаться в союзе с Россией. «Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне — президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — заявил политик.

Напомним, в июне этого года Александр Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав «какого-то государства».

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