СМИ: Лукашенко провел секретное заседание по независмости Белоруссии

Стоять до конца за независимость Белоруссии решили на секретном совещании руководства этой страны, пишет РБК со ссылкой на газету «Наша Нива».

По данным источников этой белорусской газеты, совещание, посвященное «российскому давлению», провел сам Александр Лукашенко. На этом собрании высшего руководства страны обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны». «Было большое совещание у президента. На нем говорилось,​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это».

Сотрудники государственных структур Белоруссии рассказали «Нашей Ниве», что получили поручение «пристальнее следить за информационным полем».

Издание также приводит реплику «некоторых людей» из правительства страны, которые считают, что на налоговый маневр России, который привет к потерям белорусского бюджета из-за повышения цен на нефть, нужно отвечать «не совещаниями, а реформами».

Именно после этого президент Белоруссии резко высказался о желании России «инкорпорировать Белоруссию».

Напомним, что 14 декабря на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <…>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.

По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».