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Политика

Бесполетную зону над Украиной отказалась вводить НАТО

Все страны НАТО согласились, что не следует направлять силы альянса на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

«Там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил», — сказал он по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Столтенберг пояснил — на заседании министры поднимали данную тему, однако все пришли к выводу, что войск НАТО на Украине быть не должно.

Генсек НАТО также заявил, что что военный блок не будет вводить бесполетную зону над Украиной, на чем настаивало украинское руководство, передает RT.

НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших, отметил Столтенберг.

Альянс призывает Россию вывести войска с Украины и приступить к диалогу, при этом не стремится к войне с РФ и распространению конфликта за пределы Украины, подчеркнул генсек НАТО, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовы привести в действие оборонный план.

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