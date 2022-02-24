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Политика

Страны НАТО готовы привести в действие оборонный план

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постпреды альянса договорились задействовать оборонный план на период кризиса в Украине, сообщает РИА «Новости».

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Столтенберг отметил, что 24 февраля на совещании обсудили оборонный план.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — сообщил он.

Генсек добавил, что принимаемые меры нацелены на защиту союзников.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

После этого операция началась на территории Украины. В Минобороны сообщили, что сразу подавили средства ПВО.

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