Без пафоса. Как и с кем Путин проведет 69-й день рождения

Глава государства появился на свет в Ленинграде в 1952 году. Он был третьим ребенком в семье.
Братья Владимира умерли до его рождения. Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны, Виктор — во время блокады. Семья Путиных занимала комнату в коммунальной квартире в Басковом переулке. Здесь будущий президент жил вплоть до начала работы в КГБ.
Первым лицом государства Путина назначили 31 декабря 1999 года — когда в отставку ушел Борис Ельцин. А вот президентом избрали 26 марта 2000 года.
Первый день рождения на президентском посту Путин отпраздновал в пригороде Санкт-Петербурга. «ТАСС» уточняет, что тогда его поздравили вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, актеры Кирилл Лавров, Михаил Боярский и многие другие.
Не обошлось и без рабочих встреч: Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном. А вечером того же дня побывал на премьере оперы Петра Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре.
В 2001-м Владимир Путин снова провел свой праздник на работе. У него было совещание с министром обороны Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы Николаем Патрушевым и начальником Генштаба Вооруженных сил Анатолием Квашниным. Посвятили встречу событиям в Афганистане.
В 2002-м политик отпраздновал 50-летие в Кишиневе. Сначала он участвовал в саммите СНГ, а после отправился на обед в российское посольство. Кроме того, президент посетил Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина.
В 2003 году день рождения президента прошел на теплоходе «Нью-Айленд» в Санкт-Петербурге. На празднике присутствовали тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко, певец Александр Розенбаум, актер Михаил Боярский.
День рождения-2004 Путин провел в Стрельне (Санкт-Петербург). Там состоялся торжественный ужин и был организован фейерверк.
В 2007 году Путин отметил 55-летие в компании членов Совета безопасности РФ: премьер-министра Виктора Зубкова, первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, главы кремлевской администрации Сергея Собянина. Торжество прошло в Екатерининском зале Большого кремлевского дворца.
60-й день рождения в 2012-м — один из немногих праздников, когда у Владимира Путина не было рабочих встреч. В этом году торжество снова прошло в Санкт-Петербурге. Камерно, в кругу семьи.
На 66-летие (2018 год) лидер посмотрел запись боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Также он провел вечер с близкими.
В 2020-м Путин рассказал, что получил подарки на день рождения от внуков. Они вручили ему рисунки, поделки и выразили «простые поздравления».
Ранее стало известно, что у президента на 7 октября очередные рабочие планы.
«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вечером президент традиционно проведет время в кругу родных и близких.