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Политика

Без пафоса. Как и с кем Путин проведет 69-й день рождения

  1. Когда и где родился Путин?
  2. Когда Владимир Путин стал президентом?
  3. "На малой родине"
  4. "Еще одно совещание"
  5. "Ни года без работы"
  6. "На теплоходе музыка играет"
  7. "Залпы для Путина"
  8. "Большой компанией"
  9. "Отдых в кругу семьи"
  10. "Смотрел бой"
  11. "Получил подарки"
  12. Как пройдет день рождения Путина в 2021-м?

7 октября президент России Владимир Путин отметит день рождения. Вспоминаем, как российский лидер в разные годы проводил этот праздник.

1
Когда и где родился Путин?

Глава государства появился на свет в Ленинграде в 1952 году. Он был третьим ребенком в семье.

Братья Владимира умерли до его рождения. Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны, Виктор — во время блокады. Семья Путиных занимала комнату в коммунальной квартире в Басковом переулке. Здесь будущий президент жил вплоть до начала работы в КГБ.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
2
Когда Владимир Путин стал президентом?

Первым лицом государства Путина назначили 31 декабря 1999 года — когда в отставку ушел Борис Ельцин. А вот президентом избрали 26 марта 2000 года.

3
«На малой родине»

Первый день рождения на президентском посту Путин отпраздновал в пригороде Санкт-Петербурга. «ТАСС» уточняет, что тогда его поздравили вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, актеры Кирилл Лавров, Михаил Боярский и многие другие.

Не обошлось и без рабочих встреч: Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном. А вечером того же дня побывал на премьере оперы Петра Чайковского «Мазепа» в Мариинском театре.

Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
kremlin.ru
4
«Еще одно совещание»

В 2001-м Владимир Путин снова провел свой праздник на работе. У него было совещание с министром обороны Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы Николаем Патрушевым и начальником Генштаба Вооруженных сил Анатолием Квашниным. Посвятили встречу событиям в Афганистане.

5
«Ни года без работы»

В 2002-м политик отпраздновал 50-летие в Кишиневе. Сначала он участвовал в саммите СНГ, а после отправился на обед в российское посольство. Кроме того, президент посетил Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина.

Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0
6
«На теплоходе музыка играет»

В 2003 году день рождения президента прошел на теплоходе «Нью-Айленд» в Санкт-Петербурге. На празднике присутствовали тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко, певец Александр Розенбаум, актер Михаил Боярский.

7
«Залпы для Путина»

День рождения-2004 Путин провел в Стрельне (Санкт-Петербург). Там состоялся торжественный ужин и был организован фейерверк.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0
8
«Большой компанией»

В 2007 году Путин отметил 55-летие в компании членов Совета безопасности РФ: премьер-министра Виктора Зубкова, первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, главы кремлевской администрации Сергея Собянина. Торжество прошло в Екатерининском зале Большого кремлевского дворца.

9
«Отдых в кругу семьи»

60-й день рождения в 2012-м — один из немногих праздников, когда у Владимира Путина не было рабочих встреч. В этом году торжество снова прошло в Санкт-Петербурге. Камерно, в кругу семьи.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
10
«Смотрел бой»

На 66-летие (2018 год) лидер посмотрел запись боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Также он провел вечер с близкими.

11
«Получил подарки»

В 2020-м Путин рассказал, что получил подарки на день рождения от внуков. Они вручили ему рисунки, поделки и выразили «простые поздравления».

Владимир Путин и ребенок.
Владимир Путин и ребенок.
kremlin.ru
12
Как пройдет день рождения Путина в 2021-м?

Ранее стало известно, что у президента на 7 октября очередные рабочие планы.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вечером президент традиционно проведет время в кругу родных и близких.

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