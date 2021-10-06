Без пафоса. Как и с кем Путин проведет 69-й день рождения

1

Когда и где родился Путин?

Глава государства появился на свет в Ленинграде в 1952 году. Он был третьим ребенком в семье.

Братья Владимира умерли до его рождения. Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны, Виктор — во время блокады. Семья Путиных занимала комнату в коммунальной квартире в Басковом переулке. Здесь будущий президент жил вплоть до начала работы в КГБ.