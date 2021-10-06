Стало известно, как российский президент отметит день рождения

69-ый день рождения глава государства отметит 7 октября.
«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», — цитирует Пескова RT.
Вечером президент проведет время в кругу родных и близких.
Такой расклад дел на праздничный день для Путина традиционный. В прошлом году президент также работал, принимал поздравления от глав других государств, а потом отмечал в кругу близких.
В 2020 году внуки подарили ему рисунки и поделки.