6 октября
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Жизнь

Стало известно, как российский президент отметит день рождения

У президента России Владимира Путина как обычно рабочие планы на день рождения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
kremlin.ru

69-ый день рождения глава государства отметит 7 октября.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», — цитирует Пескова RT.

Вечером президент проведет время в кругу родных и близких.

Такой расклад дел на праздничный день для Путина традиционный. В прошлом году президент также работал, принимал поздравления от глав других государств, а потом отмечал в кругу близких.

В 2020 году внуки подарили ему рисунки и поделки.

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