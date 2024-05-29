Стало известно, как будет выглядеть скульптура Евгения Пригожина, которую установят на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает 47news .

Памятник не милитаризированный. Пригожин из бронзы безоружен, но облачен в полевую форму. Воротник поднят, на теле нет разгрузки. Левая рука поднята так, будто покойный хочет задать какой-то вопрос, указывает "Фонтанка".

Пока скульптура лежит на палетах, крепиться она будет при помощи штифтов, которые торчат из военных ботинок.

Сначала могилу основателя ЧВК "Вагнер" залили слоем цемента.

Ранее сообщалось, какой памятник появится на могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На месте могилы Пригожина наверняка появится общий семейный мемориал. Дело в том, что Пригожин захоронен на одном участке с отцом Виктором, ушедшим из жизни в 1970 году, и отчимом Самуилом Жарким. Он содействовал Пригожину в ведении бизнеса в 90-х годах.

Работы идут поэтапно. Каким будет мемориал — пока неизвестно.

Открытие памятника, как ожидается, будет 1 июня — в этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

Ранее сообщалось, что памятник Пригожину установили в России. Фото памятника опубликовали в каналах, связанных с ЧВК. На памятнике выгравированы жетоны с личными номерами Пригожина (М-3308) и Уткина (М-0209).

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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