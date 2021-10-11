Битва всех стран. Грозит ли планете Третья мировая война

В марте 2018 года глава американской компании «Space X» Илон Маск заявил: важно строить космические станции на Марсе и Луне. Чтобы, если нагрянет Третья мировая война, цивилизация могла возродиться. Маск убежден: скоро на Земле наступят «Средние века».
«Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность Средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне», — сказал Маск.
По предсказанию Нострадамуса, Третья мировая война могла наступить в 2018 году. По одной из версий, ее участниками должны были стать Россия, Китай и арабские страны, объединившиеся против Европы и США. В этом случае исход кровопролития таков: страны обойдутся без ядерного оружия, и конфликт закончится поражением Запада.
По другой версии, в арабских государствах появится Антихрист с разрушительным оружием, который и победит в войне. Полное уничтожение в 2018-м, согласно Нострадамусу, ждало Нью-Йорк и Европу.
В 2019-м американский ученый Роберт Фарли назвал «самые горячие» регионы, которые могла пронзить Третья мировая. В список вошли Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.
В июле 2021-го Третью мировую предсказал белорусский президент Александр Лукашенко. Он был уверен: к всемирному конфликту приведут попытки западных стран вмешаться во внутренние дела Беларуси и нацеленная на белорусов информационная пропаганда.
Главными участниками военных действий при этом могли оказаться Россия, Китай и Беларусь.
В октябре 2021 года член Совета Федерации Алексей Пушков допустил начало двух мировых войн — между Китаем и США. При этом он отметил, что сценарий развития военных событий — не самый вероятный. Об этом сообщает «Life».
Пушков прокомментировал предсказание военного эксперта Роберта Фарли. Тот уверен, что конфликт Вашингтона с США может начаться из-за борьбы за Тайвань.
По мнению Фарли, любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана сулит крупную катастрофу. Она, в свою очередь, способна привести к разрушению инфраструктуры между Азией и Северной Америкой, пишет «Lenta.ru».