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Политика

Битва всех стран. Грозит ли планете Третья мировая война

  1. После войны — на Марс
  2. Против Европы и США
  3. От Украины до Кореи
  4. Борьба с Китаем и Россией
  5. За Тайвань

Третью мировую войну предсказывают как апокалипсис — почти ежегодно. Недавно страшные события допустил сенатор Алексей Пушков. Altapress.ru вспомнил несколько распространенных версий о вероятных причинах возможного конфликта.

1
После войны — на Марс

В марте 2018 года глава американской компании «Space X» Илон Маск заявил: важно строить космические станции на Марсе и Луне. Чтобы, если нагрянет Третья мировая война, цивилизация могла возродиться. Маск убежден: скоро на Земле наступят «Средние века».

«Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность Средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне», — сказал Маск.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media
2
Против Европы и США

По предсказанию Нострадамуса, Третья мировая война могла наступить в 2018 году. По одной из версий, ее участниками должны были стать Россия, Китай и арабские страны, объединившиеся против Европы и США. В этом случае исход кровопролития таков: страны обойдутся без ядерного оружия, и конфликт закончится поражением Запада.

По другой версии, в арабских государствах появится Антихрист с разрушительным оружием, который и победит в войне. Полное уничтожение в 2018-м, согласно Нострадамусу, ждало Нью-Йорк и Европу.

Военные. Армия.
Военные. Армия.
СС0
3
От Украины до Кореи

В 2019-м американский ученый Роберт Фарли назвал «самые горячие» регионы, которые могла пронзить Третья мировая. В список вошли Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

4
Борьба с Китаем и Россией

В июле 2021-го Третью мировую предсказал белорусский президент Александр Лукашенко. Он был уверен: к всемирному конфликту приведут попытки западных стран вмешаться во внутренние дела Беларуси и нацеленная на белорусов информационная пропаганда.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

Главными участниками военных действий при этом могли оказаться Россия, Китай и Беларусь.

5
За Тайвань

В октябре 2021 года член Совета Федерации Алексей Пушков допустил начало двух мировых войн — между Китаем и США. При этом он отметил, что сценарий развития военных событий — не самый вероятный. Об этом сообщает «Life».

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Пушков прокомментировал предсказание военного эксперта Роберта Фарли. Тот уверен, что конфликт Вашингтона с США может начаться из-за борьбы за Тайвань.

По мнению Фарли, любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана сулит крупную катастрофу. Она, в свою очередь, способна привести к разрушению инфраструктуры между Азией и Северной Америкой, пишет «Lenta.ru».

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