Битва всех стран. Грозит ли планете Третья мировая война

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После войны — на Марс

В марте 2018 года глава американской компании «Space X» Илон Маск заявил: важно строить космические станции на Марсе и Луне. Чтобы, если нагрянет Третья мировая война, цивилизация могла возродиться. Маск убежден: скоро на Земле наступят «Средние века».

«Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность Средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне», — сказал Маск.