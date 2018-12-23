Названы места, где может начаться Третья мировая война в 2019 году

Американский ученый Роберт Фарли назвал наиболее «горячие» регионами, где может начаться Третья мировая война в 2019 году. В список вошли Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров, пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

Фарли выделяет Южно-Китайское море, потому что в нем развернулось противостояние США и Китая, ведущих друг с другом торговую войну. Сейчас борьба проходит в рамках экономических санкций и споров о тарифах.

Другое вероятное место — Украина. Фарли напомнил про инцидент в Керченском проливе, отметив, что это вызвало рост напряженности в регионе. Автор полагает, что Россия не заинтересована в «нарушении статуса-кво» перед выборами на Украине. С учетом непростых отношений США и России, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс интересов.

Также в зоне риска Персидский залив. Здесь растет экономическое противостояние США и Ирана, а также сохраняется конфликтов в Йемене и Сирии. Проявление нестабильности здесь может привести к открытому столкновению между США, Россией и даже Китаем, продолжает автор.

Четвертый очаг — Корейский полуостров. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент, более того, разногласия по корейскому вопросу имеются и у других важных игроков — Китая и Японии.

Накануне британский таблоид Daily Express опубликовал на своем сайте материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а только охраняет Крымский мост из-за постоянных попыток Украины его уничтожить.