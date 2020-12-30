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30 декабря
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Политика

Бывшего первого вице-премьера Алтая взяли под стражу

Бывшего первого вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера взяли под стражу в зале суда, сообщают «Новости Горного Алтая».

Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай.
altai-republic.ru

Чиновника подозревают в совершении трех особо тяжких должностных преступлений. Ранее он также нарушил пресечение в виде домашнего ареста.

Напомним, что Пальталлера задержали в августе этого года.

Он работал в правительстве Республики Алтай более 13 лет (с 2006 по 2019 годы) и курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации. Согласно декларации, заполненной перед уходом, в 2018 году он показал доход в 2 466 882 рубля.

Пальталлер ушел в отставку (на пенсию) после назначения временно исполняющим обязанности главы республики Олега Хорохордина в 2019 году.

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