Бывшему алтайскому вице-премьеру доверили финансы Москвы

Павел Дитятев, недавно покинувший пост зампреда правительства Алтайского края, будет работать в столице. Его новая должность — замруководителя департамента финансов Москвы, пишет telegram-канал Homo Altaensis. Документ о его назначении опубликован на сайте мэрии столицы.

«Министерство финансов Алтайского края — главная кузница кадров региона. Выходцы из этого ведомства часто переезжают в Москву», — комментирует назначение telegram-канал Homo Altaensis.

Служебный контракт с Павлом Дитятевым заключён на пять лет. При этом в приказе содержится оговорка: срок его полномочий не превысит срок полномочий мэра Москвы. Распоряжение о его назначении подписано Сергеем Собяниным.

Что известно о Павле Дитятеве

Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в е Барнауле. В 1999 году окончил политех по специальности «информационные системы в экономике». В начале карьеры Павел Дитятев работал программистом, менеджером в коммерческих организациях.

С июня 1999 года трудился в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике — ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

В январе 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края, в октябре 2018 года — зампредом правительства Алтайского края, министром экономического развития.