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Политика
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Бывший алтайский вице-премьер станет заместителем в управлении

Андрей Щукин, бывший вице-премьер алтайского правительства, может быть назначен на пост заместителя начальника управления юстиции края, сообщили источники altapress.ru.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

Андрей Щукин как вице-премьер курировал работу двух управлений: по спорту и молодежной политике, а также по культуре — с 1 января 2017 года. 12 октября 2018 года он на этом посту отработал последний день.

После отставки Щукина сватали на несколько должностей. Например, в «Почту России», в управление ЗАГС. Однако ни одно из этих назначений он не подтверждал.

Из отставников предыдущего правительства Щукин может стать уже третьим человеком, вернувшимся во властную обойму, но с понижением в статусе. До него начальником управления по труду стала Надежда Капура, также бывший вице-премьер, и Михаил Дайбов, который кресло министра соцзащиты сменил на пост заместителя управделами правительства и губернатора.

Чем занимается управление юстиции?

Оно станет правопреемником бывшего минюста края. Если проанализировать направления работы ведомства, то становится понятно, что их в основном два: работа органов ЗАГС и правовая экспертиза региональных и муниципальных документов.

Большая часть новостей на сайте связана с деятельностью ЗАГСов: необычным именам, свадебной тематике, акциям по укреплению семью и т. д.

Что известно об Андрее Щукине?

  • Ему 50 лет.
  • В 34 года окончил Барнаульский кооперативный техникум по специальности «Юриспруденция». Еще через 3 года получил высшее образование в Российской академии труда и социальных отношений. А в 42 года окончил «политех» по специальности «экономист».
  • Работал на различных предприятиях, в том числе экономистом, замдиректора.
  • Долгое время был членом ЛДПР, в том числе неоднократно возглавлял региональное отделение, в том числе когда его спонсировал предприниматель Анатолий Банных.
  • Преподавал в АлтГТУ на кафедре правоведения и политологии.
  • В 2008 и 2011 годах избирался депутатом краевого заксобрания.
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