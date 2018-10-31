«Я в творческом поиске»: бывший вице-премьер Щукин открестился от слухов о переходе на почту

30 октября «Банкфакс» в своем Instagram со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Щукин станет заместителем руководителя барнаульского Главпочтамта.
Андрей Щукин,
бывший зампредседателя правительства Алтайского края:
Я сам первый раз об этом слышу. Никаких контактов с руководством Почты России у меня не было.
В какой сфере хотел бы дальше работать, Щукин не сказал.
Ранее он не исключал, что может остаться в политике, связав свою деятельность на этом поприще с партией «Единая Россия». Правда, официально в ряды «ЕР» он еще не вступил и является ее сторонником.
При этом данный факт не исключает возможности того, что Андрей Щукин может войти в политсовет или исполком «Единой России». По неофициальной информации, переговоры по этому поводу с руководством «ЕР» в Алтайском крае он уже проводил.
Также инсайдеры сообщают, что кандидатурой одиозного политика интересуются и другие политические партии.
Напомним, 30 октября стало известно, что бывший министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких назначен проректором Алтайского государственного технического университета по экономике и стратегическому развитию.
Как и Андрей Щукин, Александр Жидких написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 октября этого года.