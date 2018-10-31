Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
426

«Я в творческом поиске»: бывший вице-премьер Щукин открестился от слухов о переходе на почту

Бывший вице-премьер Андрей Щукин пока не определился с местом своей новой работы и находится «в творческом поиске». Об этом политик рассказал altapress.ru. Информацию о том, что он может перейти работать на Барнаульский Главпочтамт, Щукин опроверг.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

30 октября «Банкфакс» в своем Instagram со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Щукин станет заместителем руководителя барнаульского Главпочтамта.

Андрей Щукин,
бывший зампредседателя правительства Алтайского края:

Я сам первый раз об этом слышу. Никаких контактов с руководством Почты России у меня не было.

В какой сфере хотел бы дальше работать, Щукин не сказал.

Ранее он не исключал, что может остаться в политике, связав свою деятельность на этом поприще с партией «Единая Россия». Правда, официально в ряды «ЕР» он еще не вступил и является ее сторонником.

При этом данный факт не исключает возможности того, что Андрей Щукин может войти в политсовет или исполком «Единой России». По неофициальной информации, переговоры по этому поводу с руководством «ЕР» в Алтайском крае он уже проводил.

Также инсайдеры сообщают, что кандидатурой одиозного политика интересуются и другие политические партии.

Александр Жидких.
Александр Жидких.
Олег Богданов, altapress.ru

Напомним, 30 октября стало известно, что бывший министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких назначен проректором Алтайского государственного технического университета по экономике и стратегическому развитию.

Как и Андрей Щукин, Александр Жидких написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 октября этого года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка