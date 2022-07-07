Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе с поста главы британского правительства, а также сложил с себя полномочия лидера Консервативной партии Британии. Об этом политик заявил в обращении к гражданам государства.

Борис Джонсон добавил, что решение продиктовано желанием Консервативной партии назначить нового лидера. По его словам, он пытался убедить коллег изменить мнение по этому вопросу, но его попытки оказались тщетными.

«Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», — признался Борис Джонсон.

Напомним, политическую карьеру Джонсон начал в 2001 году, когда был избран депутатом Палаты общин от графства Оксфордшир. В парламенте он представлял консервативную партию, депутатом был до 2008 года.

В 2004 году он вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры. Но после любовной аферы с одной из коллег должность пришлось оставить. Кстати, из-за этого скандала жена выгнала Джонсона из дома.

В 2008 году он выиграл выборы мэра Лондона. Мэром пробыл два срока — столицу Великобритании его экстравагантность не смутила. В 2016 году его назначили главой британского МИДа. На тот момент он уже был известен своими скандальными высказываниями и многих успел оскорбить, в том числе лидеров ЕС и РФ.

В 2019 году возглавил Консервативную партию Великобритании и стал премьер-министром. Как теперь выяснилось, на этих постах Борис Джонсон продержался только три года.