Начальник алтайской полиции Александр Лаас ушел в отставку

В понедельник, 30 мая, Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции, в том числе и Лааса.

«Освободил от занимаемой должности <…> заместителя начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса», — говорится в сообщении.

Источник издания объяснил отставку высокопоставленных полицейских обычной кадровой ротацией.

По неподтвержденным данным, Лаас ушел в отставку в связи с выходом на пенсию — в этом году ему исполняется 64 года.

Лаас с 1979 года трудился на различных должностях во внутренних органах региона. Начал милиционером в отделе внутренних дел Бурлинского райисполкома.

Указом президента РФ от 11 июня 2015 года правоохранителю присвоено звание генерал-майора полиции.