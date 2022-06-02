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Жизнь

Начальник алтайской полиции Александр Лаас ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку заместителя главы ГУ МВД по Алтайскому краю Александра Лааса, сообщает РБК.

Александр Лаас, замглавы ГУ МВД по Алтайскому краю - начальник полиции.
Александр Лаас, замглавы ГУ МВД по Алтайскому краю - начальник полиции.
22.мвд.рф

В понедельник, 30 мая, Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции, в том числе и Лааса.

«Освободил от занимаемой должности <…> заместителя начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса», — говорится в сообщении.

Источник издания объяснил отставку высокопоставленных полицейских обычной кадровой ротацией.

По неподтвержденным данным, Лаас ушел в отставку в связи с выходом на пенсию — в этом году ему исполняется 64 года.

Лаас с 1979 года трудился на различных должностях во внутренних органах региона. Начал милиционером в отделе внутренних дел Бурлинского райисполкома.

Указом президента РФ от 11 июня 2015 года правоохранителю присвоено звание генерал-майора полиции.

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