Смена режима: в ближайшие часы премьер Британии уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста, сообщает BBC.

Политик согласился уйти в отставку, но пробудет в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени. Это решение Джонсона связано с давлением из-за массовой отставки чиновников в правительстве страны., указывает Газета.Ru.

Джонсон хочет, чтобы новый лидер консерваторов был назначен к партийной конференции.

Что произошло

На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке британского лидера, но не все поддерживают эту идею.

Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что «смена режима произошла», и секретарь кабинета министров «организует процесс» для избрания нового премьера, пишет Lenta.ru.

30 июня протеже Джонсона, 52-летний замкоординатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин. Сразу же после обнародования этой информации, Пинчер покинул свой пост.

Оказавшийся в центре очередного политического скандала Джонсон заявил, что не оставит свой пост.

Протестные отставки

В ответ 53 члена британского правительства сложили с себя полномочия и ушли в отставку.

Ранее премьер Британии сравнил Путина с крокодилом, вцепившимся в ногу.