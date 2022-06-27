27 июня
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Политика

Возможность сфотографироваться «круче Путина» обсудили лидеры G7

Лидеры стран G7 во время обеда на саммите обсудили, стоит ли им раздеться для фото, чтобы показать, что они «круче президента России», сообщает РИА Новости.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
kremlin.ru

Так, премьер Великобритании Борис Джонсон, уточнил, нужно ли снимать пиджак, на что премьер Канады Джастин Трюдо предложил дождаться официальной итоговой фотографии перед тем, как раздеваться.

«Мы должны показать, что мы круче Путина, мы должны показать им наши грудные мышцы». Трюдо добавил, что стоит «устроить показ верховой езды», — пошутил в ответ Джонсон.

Лидеры G7 вспомнили фото президента РФ на лошади. Идею с верховой ездой поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в то же время не оценила затею с раздеванием.

Ранее Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде в интервью австрийскому телеканалу ORF.

В ходе разговора журналист телеканала отметил, что фотографии «в полуголом виде» для главы государства — это «довольно необычно». Корреспондент спросил, почему Кремль сам публикует такие снимки президента.

«Вы сказали „в полуголом“. Слава богу, не „в голом“. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — ответил Путин.

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