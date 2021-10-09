Экс-глава Тувы, где любит отдыхать Путин, оценил идею создать «президентский» турмаршрут

Своим мнением Кара-Оол поделился в соцсетях. Он рассказал, что в целом представляет из себя отдых в Туве, куда едут самые выносливые туристы со всех уголков страны.

«Это люди, которые бережно относятся к окружающей среде. Тайга требует от человека, чтобы был порядок в голове и сердце, должен быть характер, чтобы не пасовать перед неизвестностью и масштабами дикой природы», — заметил бывший глава региона.

Тайга умеет подавлять даже очень сильных, в ней сам себе кажешься песчинкой в огромном океане тайги и даже расстояния ничего не значат.

«Из точки, А до точки В по прямой может быть всего пару километров. В городе это минут 10 неспешной ходьбы. А в тайге на них порой приходится потратить весь день, потому что нужно спуститься с хребта, потом преодолеть речку, подняться на другой кряж и т.д. Недаром у наших охотников есть пословица: „Дортаан кижи тос хонар“ — решившего спрямить путь девять ночевок ждет», — продолжает Кара-Оол.

Опасностей в тайге хоть отбавляй, и это даже не звери, а сама природа: каждый шаг нужно выверять.

«Вот в таких условиях отдыхает Владимир Владимирович у нас, в Туве. Чтобы получать удовольствие от сибирской тайги, надо быть крепким и душой, и телом. А в этом Путин всем нам фору даст», — заключил Шолбан Кара-Оол.

Напомним, Ростуризм вместе с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха Владимира Путина потому, что в федеральное агентство поступает очень много запросов о том, где путешествует президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать.