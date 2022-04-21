Премьер Британии сравнил Путина с крокодилом, вцепившимся в ногу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал позицию президента РФ Владимира Путина на переговорах России и Украины, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters .

Джонсон отметил, что переговоры России и Украины, скорее всего, не увенчаются успехом из-за позиции Путина.

По его мнению, иметь дело с Путиным — все равно, что разговаривать с «крокодилом, когда он вцепился тебе в ногу».

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы», — заявил Джонсон.

Ранее Россия прекратила переговоры по мирному договору с Японией.