Британский министр обвинил лично Путина в отравлении Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес считает, что ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей несёт лично Владимир Путин, сообщают Ведомости . «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство», — говорит министр.

Бен Уоллес сделал это заявление в эфире утренней программы Today на BBC. «В конечном итоге он (Путин) несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны. Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России… В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он — лидер этого государства».

Также Уоллес добавил, что Великобритания ответит, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, как Росссия», а «в пределах закона и тонкими действиями».

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, его организовала российская спецслужба ГРУ «с санкции лица на высоком уровне российской власти». Однако премьер-министр не называла конкретных имен. Правоохранительные органы Великобритании в свою очередь сообщили, что преступники — граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, при этом Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные.