Читайте нас в соцсетях
7 сентября 23°C
Новости
Вся лента
Политика
1213

Британский министр обвинил лично Путина в отравлении Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес считает, что ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей несёт лично Владимир Путин, сообщают Ведомости. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство», — говорит министр.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Бен Уоллес сделал это заявление в эфире утренней программы Today на BBC. «В конечном итоге он (Путин) несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны. Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России… В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он — лидер этого государства».

Также Уоллес добавил, что Великобритания ответит, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, как Росссия», а «в пределах закона и тонкими действиями».

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, его организовала российская спецслужба ГРУ «с санкции лица на высоком уровне российской власти». Однако премьер-министр не называла конкретных имен. Правоохранительные органы Великобритании в свою очередь сообщили, что преступники — граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, при этом Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка