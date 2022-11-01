1 ноября
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Политика

Британского сына экс-главы РЖД освободили из-под стражи

Суд в Норвегии принял решение освободить Андрея Якунина — сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина, сообщает ТАСС.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Полицейские задержали Андрея Якунина за запуск дрона на архипелаге Шпицберген. У него изъяли беспилотники и электронные устройства для расследования.

Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране. У мужчины российское и британское гражданства.

О проживании

Мужчину арестовали 17 октября на севере страны. В суде, как пишет издание The Barents Observe, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Российский паспорт

Также сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт РФ.

Дело в том, что он «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более девяти месяцев назад», пишет РБК.

По словам его адвоката Антона Именнова, Якунин является гражданином Великобритании с 2015 года, и с тех пор именно британский паспорт — его главный документ для перемещения по миру.

Лодка

Издание Boat International писало, что Андрею Якунину принадлежит 27,1-метровая парусная яхта Firebird.

Бизнес

Андрей Якунин в 2006 году основал компанию Venture Investments & Yield Management (VIYM). Это управление фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.

Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае.

Цифра

В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в 300 млн долларов.

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