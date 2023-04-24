Бродячие собаки в Бийске станут муниципальной собственностью

Вопрос принятия бездомных собак на баланс рассмотрели на заседании Думы Бийска.

Теперь в муниципальное «движимое имущество» будут входить «отловленные или задержанные безнадзорные животные», которые не возвратились к владельцам — или они отказались принимать питомца — и которых не передали другим заинтересованным людям или организациям.

Чтобы встать на баланс, животное должно быть невостребованным полгода с момента «заявления о задержании».

По закону, бродячих собак выпускают после стерилизации, вакцинации и передержки на улицу. Неизвестно, изменится ли это с их принятием в муниципальную собственность.

В Бийске были прецеденты, когда пострадавшие от нападения бездомных собак взыскивали с муниципалитета моральный и материальный ущерб. Мэрия при этом пыталась оспорить решения суда.

Если на человека нападет собака, находящаяся на балансе, оспорить приговор станет еще сложнее.

Ранее маленького мальчика насмерть загрызли собаки в российском городе.