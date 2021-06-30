«Буду на печке сидеть». Путин ответил на вопрос о том, чем займется после отставки

Во время прямой линии Владимир Путин отшутился, когда его спросили о том, чем он планирует делать после отставки. Трансляцию вел Первый канал.

30 июня телеведущая Наили Аскер-Заде в ходе прямой линии спросила Владимира Путина о том, над чем он планирует работать после ухода с президентского поста.

«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — ответил глава государства.

Также у президента спросили, что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя счастливым. По мнению Путина, для счастья необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Во время прямой линии стало известно, что произведения, которые впечатляют Владимира Путина — это роман Льва Толстого «Война и мир», Концерт № 1 Петра Чайковского, а также сказка «Колобок», которую президент счел особенно поучительной для чиновников.