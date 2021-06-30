«Буду на печке сидеть». Путин ответил на вопрос о том, чем займется после отставки

30 июня телеведущая Наили Аскер-Заде в ходе прямой линии спросила Владимира Путина о том, над чем он планирует работать после ухода с президентского поста.
«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — ответил глава государства.
Также у президента спросили, что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя счастливым. По мнению Путина, для счастья необходимо чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.
Во время прямой линии стало известно, что произведения, которые впечатляют Владимира Путина — это роман Льва Толстого «Война и мир», Концерт № 1 Петра Чайковского, а также сказка «Колобок», которую президент счел особенно поучительной для чиновников.