Президент посоветовал российским чиновникам «высокого ранга» читать сказку «Колобок»

Произведения, которые впечатляют Владимира Путина — это роман Льва Толстого «Война и мир», Концерт № 1 Петра Чайковского, а также сказка «Колобок», которую президент счел особенно поучительной для чиновников. Об этом он рассказал во время прямой линии, трансляцию которой вел Первый канал.

Отвечая на вопрос о том, какие произведения его особенно впечатляют, глава государства призвал «всех своих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение» обратить внимание на русскую сказку «Колобок».

«Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — объяснил президент подоплеку своего совета.

Как отмечает РБК, президент уже ранее отвечал на вопросы о том, что он любит читать. Так, в 2016 году Путин рассказал, что у него «на столе лежит постоянно Лермонтов», произведения которого помогают ему «подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный».

Ранее стало известно, что самой популярной темой на ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» стала вакцинация и борьба с коронавирусом.