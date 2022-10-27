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Политика

Будущее многополярного мира. Как закончил выступление президент РФ на заседании клуба «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин закончил свое выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. На нем он высказал свое отношение к мировым проблемам и будущему развитию.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин назвал, что происходящее на Украине и другие события — это часть «тектонических изменений» в миропорядке.

Он отметил, что Россия никогда не считала себя врагом Запада.

Президент РФ назвал будущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со времен окончания Второй мировой войны. «Мы стоим на историческом рубеже», — заявил он.

«Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный», — отметил Владимир Путин.

Он также сообщил, что Россия в других странах не строит предприятия, а создает отрасли.

По его мнению, мировая экономика и торговля должны стать более свободными.

«Запад поставляет станки и оборудование — губит местное машиностроение», — считает президент РФ.

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