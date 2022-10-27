Будущее многополярного мира. Как закончил выступление президент РФ на заседании клуба «Валдай»

Владимир Путин назвал, что происходящее на Украине и другие события — это часть «тектонических изменений» в миропорядке.
Он отметил, что Россия никогда не считала себя врагом Запада.
Президент РФ назвал будущее десятилетие самым непредсказуемым и важным со времен окончания Второй мировой войны. «Мы стоим на историческом рубеже», — заявил он.
«Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный», — отметил Владимир Путин.
Он также сообщил, что Россия в других странах не строит предприятия, а создает отрасли.
По его мнению, мировая экономика и торговля должны стать более свободными.
«Запад поставляет станки и оборудование — губит местное машиностроение», — считает президент РФ.