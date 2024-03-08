Будут ли управлять бортом №1 женщины, рассказал президент РФ

Там глава государства встретился с его выпускницами.
Встреча российского лидера и летчиц проходила в формате вопрос-ответ
В частности, Путину задали вопрос о самолете, на котором летает президент. Точнее, может ли командиром борта №1 быть женщина.
Президент отметил — пилоты борта №1 заслуженные, опытные и преданные своему делу люди. И заметил, что экипажи президентского борта набирает руководство определенных авиационных служб.
При этом Владимир Путин не исключил, что управлять самолетом, на котором передвигается президент, в будущем смогут и женщины.
«Воздушная резиденция» президента
В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
В самолете есть существенные новшества — усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.
Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.
Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.
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