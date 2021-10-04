Чеченские власти призвали распространить в РФ извинения на камеру

По его мнению, публичное извинение является «важным моральным наказанием», которое поможет победить преступность в стране.

Умаров отметил — необходимо записывать извинения на видео, если правонарушитель также снял свои действия на камеру.

«Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесет в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — заявил Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чеченский вице-премьер напомнил о важности раскаяния с точки зрения религии, пишет ura.ru. По его мнению, такая способность говорит о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности.

В 2020 году несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике рядом с православным собором Христа Спасителя в Калининграде и сняли это на видео. Позже один из любителей чистотой обуви пожалел о содеянном и записал видео с извинениями. По его словам, он не думал, что это «такая серьезная вода». Впоследствии всех чеченцев, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео, заставили извиниться, рассказал глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

В последнее время в Чечне распространилась практика публичных извинений за различные проступки. В основном это касается личности главы республики Рамзана Кадырова. В случае с православной водой наверняка сыграл «фактор дружбы».

Ведь Кадыров неоднократно заявлял, что президент РФ его друг, а главы Чечни — верный солдат. Возможно, молодые уроженцы Чечни впоследствии вспомнили об этом.

Механизм получения извинений

Власти Чечни не заставляют блогеров извиняться. Однако в некоторых случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что по «древним правилам поведения», какими-то словами или поступками он «задевает честь и достоинство чеченского народа». Об этом заявил директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев.

По его словам, человек понимает, и «когда до него доходит, он извиняется».