Чеченский подросток больше 40 минут в телеэфире плакал и извинялся за критику власти

СМИ обратили внимание на 46-минутный сюжет ЧГТРК «Грозный» , который вышел в эфир в конце прошлой недели.

В ролике 16-летний Магомед Ахматов, который «отличился экстремистскими комментариями под постами о Чеченской республике», сквозь слезы приносит публичные извинения народу за свои высказывания.

Как рассказал корреспондент телеканала, в комментариях в Instagram юноша подозревал руководство республики в коррупции, а ее главу Рамзана Кадырова называл неверным. Корреспондент ЧГТРК задает подростку вопросы о религии, и о жизни, тот сидит с опущенной головой. В своей телевизионной речи Ахматов сказал, что поверил комментариям с критикой властей от тех, «кто уехал в Европу и Сирию».

Ахматов — самый молодой из тех, кто публично извинялся перед властями республики, отмечает «Коммерсантъ».

На вопрос о корректности публичного раскаяния подростка ответил пресс-секретарь Кадырова.

«То, что он плачет, это вопрос его воли. Он попал под влияние исключительно опасных людей. Если этого не показывать, то будут думать, что это детские шалости. Он был уже на грани, чтобы совершить какое-то непоправимое зло <…> А рассуждать о том, этично это или нет, гуманно или нет, могут только те, кто сидит где-то далеко», — заявил Альви Каримов и подчеркнул, что к извинениям его никто не принуждал.

Глава республики тоже прокомментировал ситуацию. По словам Кадырова, семья еле сводит юноши концы с концами, отца нет, несчастная мать, но именно родные виноваты в поведении подростка — недосмотрели, пишет znak.com. Мать Ахматова в эфире телеканала с этим согласилась, принесла извинения и сказала, что нужно чаще проверять телефоны у детей.

Ранее сообщалось, что Кадыров принял на службу охранником 6-летнего мальчика. Правда, никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей. Мальчишка будет заниматься своими детскими играми.

Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом Магомеда-Эми о том, что он хочет охранять чеченского лидера.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «ломать пальцы и вырывать языки» за оскорбительные комментарии, которые оставляют в соцсетях. Таким образом лидер республики отреагировал на конфликт на чеченско-дагестанской границе.