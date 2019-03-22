Дугин остался. Чем похвастался и за что повинился мэр Барнаула в своем отчете

Не самый простой, но успешный — так охарактеризовал глава Барнаула Сергей Дугин 2018 год, о результатах которого отчитался 22 марта перед депутатами гордумы. Его доклад утвердили большинством голосов. Никаких сенсаций с грозящей отставкой ( как, например, в Рубцовске ) не случилось.

Если судить по отчету градоначальника, то 2018 год был для города разве что не прорывным. Все статистические данные в экономике и социальной сфере показали уверенный рост. Картину подпортили, правда, демографические данные: в городе умерло на 500 человек больше, чем родилось.

Чем похвалился

Барнаульские промпредприятия выпустили продукции на 95,4 млрд рублей, 7 млрд больше, чем год назад. С прибылью сработали около 80% компаний.

Крупные и средние предприятия города инвестировали на 26% больше денег в производство, чем в 2017-м — всего более 30 млрд рублей.

Зарплаты учителей выросли на 15%, воспитателей — на 16%, а работников культуры — на 22%. В коммерческом секторе впервые за последние годы зарплата подскочила на 12%. Темп — в два раза больше, чем в предыдущие годы. Средняя зарплата на предприятиях составила 34,7 тысячи рублей.

Строители ввели 520 тысяч кв. метров жилья. Правда, в 2019 году стоит задача достичь хотя бы 400 тысяч. Новый закон, по сути запретивший долевое строительство, радикально изменил правила игры на рынке, из-за чего из отрасли уже начали уходить игроки.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 65 дворов.

В рамках краевой программы капремонта и за счет средств жителей отремонтировали 232 многоквартирных дома на 709 млн рублей. На деньги городского бюджета — еще в 18 домах на 107 млн рублей.

Расселили 98 семей из 29 аварийных домов, потратили на это 144 млн рублей. Но, подчеркнул глава, проблема остается острой. Не расселенными остаются 213 аварийных домов. Мэрия рассчитывает войти в 2019 году в новую программу по переселению.

Достроили набережную и Нагорный парк. Их посетило более 500 тысяч человек.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

Из-за чего печалился

1. Долги

В 2018 году в отношении долгов мэрии суд принял 365 решений (в среднем — по одному в день).

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Несмотря на то, что за год было исполнено 368 решений, общий объем задолженности сохраняется на уровне 5,3 млрд рублей. В текущем году на ее погашение в бюджете города запланировано 303 млн рублей.

Порыв водопровода на проспекте Красноармейском altapress.ru

2. Порывы

У инженерных сетей, большая часть которых проложена 40−50 лет назад, высокая степень износа.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Участившиеся повреждения на магистральных тепловых и водопроводных сетях, особенно в условиях низких температур, вызывают оправданный и справедливый общественный резонанс. Хотя сети и находятся в работоспособном состоянии, но требуют значительных финансовых вложений.

Но, оптимистично заявил мэр, в 2019 году Барнаульский водоканал увеличит объемы ремонтов в 2−3 раза (474 млн рублей), а СГК — в 6 раз (1,2 млрд рублей).

Глава фракции ЛДПР в гордуме Алексей Скосырский обратил внимание на сопутствующую проблему: из-за многочисленных аварий ресурсовики раскурочили 11 отремонтированных участков дорог.

3. Озеленение

Барнаульцы, по мнению градоначальника, не понимают, что власти города высаживают в разы больше зелени, чем вырубают.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Зачастую нас упрекают в массовой вырубке зеленых насаждений, полностью не осознавая, что объем посадок новых деревьев в разы превышает число снесенных старых и ломких, представляющих опасность для жителей.

В 2018 году службы города высадили около 70 га цветов, 9,5 тысяч деревьев и кустарников, благоустроили 21 зеленый уголок.

Дугин поручил комитету по информационной политике усилить разъяснительную работу.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

Однако ему оппонировала Оксана Молодых, глава фракции «Справедливая Россия» в гордуме. По ее словам, большая часть высаженных растений — кустарники или так называемые прутики, а не крупномеры. Кроме того, подчеркнула она, «понюхать цветы городу обходится недешево».

Оксана Молодых,

глава фракции «Справедливая Россия» в гордуме:

Клумба на площади Октября стоит порядка 1,5 млн рублей. Сейчас мы говорим не столько о цветах, сколько о деньгах. Принцип экономности расходов важен как никогда.

4. Демография

Впервые за долгие годы смертность в Барнауле превысила рождаемость. Умерли 8090 жителей, родились 7517.

Однако численность жителей не сократилась, даже приросла на 813 человек за счет переезда сюда людей. Сейчас в Барнауле живут 696,6 тысяч человек.

Недвижимость Барнаула. Молодая семья. Анна Зайкова

Для чего попросил «помощь зала»

1. Семьи

Город не силах самостоятельно решить проблемы молодых и многодетных семей. В 2018 году только 55 молодых семей улучшили жилищные условия, а в очереди стоят еще 6,5 тысяч.

Более 4,5 тысяч многодетных семей не могут дождаться получения земельных участков. Участки для них выделяли в поселке Бельмесево, но ни одна сеть к ним не проведена.

По предварительным расчетам мэрии, только по уже выделенным участкам для обустройства сетей тепло-, электро- и водоснабжения, а также отсыпки дорог нужно более 1 млрд рублей. Таких денег в бюджете Барнаула нет. Дугин предложил краевым депутатам выйти совместно с инициативой на федеральный уровень о выделении софинансирования на эти цели.

2. Очистные сооружения

Город не в состоянии сам справиться со строительством 7 очистных сооружений, без которых не может начать реконструкцию ливневок.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

У нас есть судебные решения о необходимости строительства очистных сооружений. Что бы мы ни начинали, все упирается в это.

Пока построили только на ул. Чехова в позапрошлом году. Каждое очистное сооружение стоит около 400−500 млн рублей.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Мы вышли с предложением к депутатам Госдумы, написали письмо в министерство строительства и ЖКХ России о создание федеральной целевой программы. Мы провели анализ, это проблема не только Барнаула.

Отчет Сергея Дугина перед депутатами Анна Зайкова

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Дугин признал (наконец-то), что сегодня власть живет «уже в другом информационном пространстве, где главным проводником информации выступают социальные сети, а гражданская активность населения растет, не побоюсь сказать, в геометрической прогрессии».

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Всем службам города следует активнее использовать этот инструмент в нашей повседневной работе, так как он позволяет не только вести диалог с жителями в онлайн режиме, но и получать обратную связь. Без этого мы не сможем оперативно реагировать на возникающие запросы горожан.

Мнения депутатов

Оксана Молодых,

глава фракции «Справедливая Россия» в гордуме: Мы теряем историко-культурное своеобразие города. Памятники культуры чувствуют себя лишними на градостроительном празднике жизни в историческом сердце города. Алексей Скосырский,

руководитель фракции ЛДПР в гордуме: Дети, живущие в частном секторе на улицах Мамонтово и Тихонова вынуждены ходить в школу с шахтерскими фонариками на головах по неосвещенной проездной части. А на Тихонова школа — не единственный социальный объект, здесь также расположен реабилитационный центр для детей-инвалидов. Иван Карпов,

руководитель фракции КПРФ в гордуме: В Барнауле очень актуальны и многочисленны проблемы пригородных поселков. В отчете очень мало внимания было уделено пригороду. Вячеслав Перерядов,

лидер фракции «Единая Россия» в гордуме: Мы понимаем, что автопарк пассажирского транспорта требует обновления. Но если возникают проблемы по качеству оказания услуг, связанные с безопасностью пассажиров, надо действовать. Есть предложения разработать и внедрить перевозчикам регламенты обслуживания пассажиров.

За отчет Сергея Дугина проголосовали 30 человек, против — 6 (фракции ЛДПР и КПРФ).