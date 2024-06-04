Олег Хорохордин, досрочно покинувший пост главы Республики Алтай, сделал, наверное, самую фантастическую карьеру среди российских глав регионов последних лет. В 16-17 лет он работал дворником в школе и слесарем на заводе. В 25 возглавил небольшую коммерческую структуру. А в 30 ушел на госслужбу. И не ошибся: карьеру он делал в самых влиятельных политических структурах страны – администрации президента и правительстве РФ. С чем же связана его досрочная отставка?

Начало

Олег Хорохордин родился в апреле 1972 года в селе Глушинка Косихинского района. 80 км - до Барнаула, 13 – до райцентра. В общем, простой сельский паренек.

Школу окончил, впрочем, уже в Барнауле. Здесь же начал трудовую биографию: сначала дворником в школе №106, потом делопроизводителем в Ленинском райсуде и слесарем на моторном заводе. А после двухлетней службы в армии, - плотником-бетонщиком и водителем на ТЭЦ.

Высшее образование он тоже получил в Барнауле, отучившись на экономиста в Академии экономики и права (ныне ликвидированной).

Олег Хорохордин повесил поделку в кабинете Соцсети

Карьера

В 1997-м Хорохордин, еще вчера работавший водителем (и еще не окончивший вуз), становится директором коммерческой структуры: Торгового дома «Алтайэнергострой».

Чем занималась фирма, пишут разное: например, продажей и сдачей в аренду недвижимости. Но вот в картотеке арбитража есть информация, что в 2001 году она выдала Барнаульскому станкостроительному заводу заем 3 млн рублей.

Впрочем, в те годы фирмы нередко кредитовали друг друга – банковские кредиты были менее доступны.

Но вскоре он ушел из директоров фирмы. Со временем поменялись и учредители (ниже вы поймете, почему). Так, в 2012 году она принадлежала Светлане Хорохординой и Алексею Андронову, по данным Forbes. А в 2022 году учредителем этой фирмы значился Данил Хорохордин, а в марте его сменила Ярослава Хорохордина, ставшая Ярославой Овсяницкой.

В 2023 году компания получила выручку в 12 млн рублей - по данным Rusprofile.ru, примерно такую же выручку она имеет последние три года.

Госслужба

Сам же Олег Хорохордин в 2002 году едет Москву. И сразу устраивается в теруправление Минимущества по Москве и Московской области – специалистом сводно-аналитического отдела. Ему в это время всего 30 лет.

Правда, что было дальше, не совсем ясно. Одни источники утверждают, что в 2002-2006 годах он трудится в аппарате полпреда президента в ЦФО Георгия Полтавченко, хорошо знакомого с президентом страны.

Другие - что в 2004-2006 годах он работал в службе занятости по Московской области, одновременно будучи советником по информационно-аналитическому обеспечению аппарата в полпредстве.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Социальные сети

Точно известно, что в 2009 году он стал сотрудником администрации президента (где проработал около пяти лет), а затем перешел в аппарат правительства РФ, где занимал должности не очень заметные – например, зам. руководителя секретариата заместителя предправительства. Но сам он недолго оставался не заметным.

Скандал

Впервые в публичном пространстве имя Олега Хорохордина прозвучало в 2012 году в скандальных публикациях Forbes и ряда других СМИ. Статьи были написаны на основе вскрытой анонимными хакерами переписке членов молодежного движения «Наши».

В материалах описывалась та роль, которую «малоизвестный чиновник» играет на самом деле и сколько денег тратит на личные нужды. Сам Олег Хорохордин называл публикацию клеветой.

Карьере скандал отнюдь не помешал.

Губернатор

В 2018 году Хорохордин проучился в «школе губернаторов» - второго потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС (эту же «школу» окончил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко).

Его включили в кадровый резерв, и уже в марте 2019-го по распоряжению президента его назначают врио главы Республики Алтай. На этом посту он заменил Александра Бердникова, руководившего регионом с 2006 года.

На выборы он шел от «Единой России», и 8 сентября 2019 года за него проголосовали 58,82% (при явке чуть меньше 50%). Два его конкурента - кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин и жириновец Дмитрий Софронов – набрали 31,6 и 6,5%.

Олег Хорохордин и народные сказители. Соцсети

Будущее

В 2024 году у Хорохордина заканчивался срок пребывания на посту. О том, что он покинет свой пост досрочно и не пойдет на новые выборы, 3 июня написали несколько СМИ. Так и случилось. С чем это связано?

«Время Хорохордина закончилось. Он приходил главой с определенными подходами, но они сменились... Нужен тот, кто из Минфина деньги будет «вышибать». А он не умеет это делать настолько настойчиво, чтобы при маленькой экономике республики получить вложения", - прокомментировал, например, политолог Дмитрий Журавлев изданию Dailystorm.

Другой известный политолог Евгений Минченко предположил: "Я так понимаю, Греф (глава Сбербанка. - Прим. altapress.ru), который в свое время инициировал назначение Хорохордина, разочаровался в своем протеже. А насколько это соответствует действительности — история темная. Давайте подождем".

Отметим, что Сбербанк весной текущего года стал единственным владельцем Горно-Алтайского аэропорта. Банк развивает в Республике Алтай всесезонный курорт "Манжерок". А инвестиционная программа Сбера предусматривает его активное развитие.

Олег Хорохордин 1 июня 2024 г. ТГ-канал О.Хорохордина.

В осенних выборах, возможно, примет участие первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Турчак уже был главой региона - губернатором Псковской области: пост занял в 2009 году, освободил - в 2017-м.

Но решения по Турчаку пока не озвучено. А вот коммунисты Республики Алтай уже решили, что выдвинут ветерана политической сцены первого секретаря рескома КПРФ Виктора Ромашкина.

В своем телеграм-канале Хороходин написал, что переходит на новую работу.

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