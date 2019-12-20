Четыре спикера в одном зале. Как алтайские депутаты отпраздновали юбилей представительной власти

Начало — от сталинского блока
Нынешние депутаты краевого парламента считают возраст представительной власти от 1939 года — когда прошли первые на Алтае всенародные выборы.
Все газеты того времени в красках описывали тот день. На избирательных участках висели портреты коммунистических вождей и работали богатые буфеты, показывали кино и спектакли, а в детских комнатах наряжали елки и развлекали детишек родителей, пришедших голосовать.
По улицам ходили гармонисты, машины ездили с флажками, а лошадям в гривы вплетали алые ленты и цветы — «Алтайка» писала, что на многих участках избиратели занимались очередь с 4−5 утра. Победил тогда сталинский блок коммунистов и беспартийных — газеты назвали это могучей демонстрацией морально-политического единства. Что мы знаем о тех выборах?
- Региональные и местные выборы прошли 24 декабря 1939 года.
- На каждом округе был только один кандидат, то есть выборы были безальтернативными, как и во всей стране.
- Выдвигали кандидатов по производственному принципу, голосовали по территориальному — на округах.
- Территорию края поделили на 100 округов, голосовали люди с 6 утра до полуночи.
- В крае проголосовали 99,6% избирателей. В 6870 бюллетенях была вычеркнута единственная фамилия кандидата.
- Первое заседание совета трудящихся провели в Народном доме — здании, где сегодня находится филармония. Здесь же отпраздновали и 80-летие представительной власти.
Первый председатель
Первые в СССР выборы на альтернативной основе состоялись лишь в ноябре 1990 года, демократично избранный совет просуществовал до 1994 года. 13 марта на Алтае появилось уже Алтайское краевое Законодательное собрание — прежнее название (совет депутатов) ему вернули на время: на 1999−2007 годы.
Первым председателем АКЗС стал Александр Суриков, но руководил он работой парламента недолго — до 1996 года, когда он стал губернатором.
В конфликтах рождались истины
В истории представительной власти края много чего было. К примеру, в 1995 году наше заксобрание приняло Устав региона, по которому выбирать губернатора должны были сами депутаты — по тем временам это был скандальный прецедент для всей страны, ведь тренд был на всенародные выборы.
В первые годы избранные депутаты часто не ладили с краевой администрацией, которую возглавлял назначенец первого президента РФ Владимир Рпйфикешт, а потом и его зам Лев Коршунов. «Мы с администрацией взаимодействовали, а когда были разногласия, боролись», — вспоминал Игорь Вольфсон.
Еще один острый конфликт, который принес краевому парламенту всероссийскую известность, произошел в 2005-м. Парламент выразил недоверие недавно избранному губернатору Михаилу Евдокимову. После того, как регион возглавил Александр Карлин, обе ветви власти — исполнительная и законодательная — работали уже спокойно.
Еще в АКЗС была традиция — подшучивать над собой. В конце года они готовили стенгазету с цитатами народных избранников: Например, такими.
- «Чтобы поднять рождаемость, надо сменить государственный строй!»
- «Если мы будем заниматься политикой, не будет мазута ни в Кулунде, ни в Рубцовске».
- «Мы не можем жить только по закону, потому что нам еще и работать надо».
Удивил Александр Суриков
Нынешние празднования его участники не очень активно комментировали в соцсетях. Вездесущего Константина Емешина, работавшего депутатом крайсовета в 1990—1994 годах, судя по его посту Facebook, встречи с ветеранами растрогали… Он порадовался душевности атмосферы… И удивился комментариям первого спикера АКЗС.
«Всех удивил экс-спикер алтайского парламента и экс-губернатор Александр Суриков, который вдруг в ответ на награду губернатора Томенко произнес критическую оценку: „Как же так довели край до ручки“? Это он традиционно намекнул на правление губернатора Карлина», — не без иронии написал Емешин.