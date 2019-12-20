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Четыре спикера в одном зале. Как алтайские депутаты отпраздновали юбилей представительной власти

Чтобы вспомнить былое и поучаствовать в особой сессии АКЗС, посвященной 80-летию представительной власти на Алтае, 19 декабря в парламентский центр прибыли депутаты разных созывов. На одной площадке — в филармонии — оказались все четверо спикеров разных периодов постсоветского времени: трое бывших (Александр Суриков, Александр Назарук, Иван Лоор) и действующий (Александр Романенко).

Александр Суриков, спикер в 1994-1996 годах, в дальнейшем губернатор края и посол РФ в Беларуси.
Александр Суриков, спикер в 1994-1996 годах, в дальнейшем губернатор края и посол РФ в Беларуси.
Анна Зайкова.

Начало — от сталинского блока

Нынешние депутаты краевого парламента считают возраст представительной власти от 1939 года — когда прошли первые на Алтае всенародные выборы.

Все газеты того времени в красках описывали тот день. На избирательных участках висели портреты коммунистических вождей и работали богатые буфеты, показывали кино и спектакли, а в детских комнатах наряжали елки и развлекали детишек родителей, пришедших голосовать.

По улицам ходили гармонисты, машины ездили с флажками, а лошадям в гривы вплетали алые ленты и цветы — «Алтайка» писала, что на многих участках избиратели занимались очередь с 4−5 утра. Победил тогда сталинский блок коммунистов и беспартийных — газеты назвали это могучей демонстрацией морально-политического единства. Что мы знаем о тех выборах?

  • Региональные и местные выборы прошли 24 декабря 1939 года.
  • На каждом округе был только один кандидат, то есть выборы были безальтернативными, как и во всей стране.
  • Выдвигали кандидатов по производственному принципу, голосовали по территориальному — на округах.
  • Территорию края поделили на 100 округов, голосовали люди с 6 утра до полуночи.
  • В крае проголосовали 99,6% избирателей. В 6870 бюллетенях была вычеркнута единственная фамилия кандидата.
  • Первое заседание совета трудящихся провели в Народном доме — здании, где сегодня находится филармония. Здесь же отпраздновали и 80-летие представительной власти.

Первый председатель

Первые в СССР выборы на альтернативной основе состоялись лишь в ноябре 1990 года, демократично избранный совет просуществовал до 1994 года. 13 марта на Алтае появилось уже Алтайское краевое Законодательное собрание — прежнее название (совет депутатов) ему вернули на время: на 1999−2007 годы.

Первым председателем АКЗС стал Александр Суриков, но руководил он работой парламента недолго — до 1996 года, когда он стал губернатором.

Стойкие коммунисты снова вместе. 19 декабря 2019 год, парламентский центр.
Стойкие коммунисты снова вместе. 19 декабря 2019 год, парламентский центр.
Анна Зайкова.

В конфликтах рождались истины

В истории представительной власти края много чего было. К примеру, в 1995 году наше заксобрание приняло Устав региона, по которому выбирать губернатора должны были сами депутаты — по тем временам это был скандальный прецедент для всей страны, ведь тренд был на всенародные выборы.

В первые годы избранные депутаты часто не ладили с краевой администрацией, которую возглавлял назначенец первого президента РФ Владимир Рпйфикешт, а потом и его зам Лев Коршунов. «Мы с администрацией взаимодействовали, а когда были разногласия, боролись», — вспоминал Игорь Вольф­сон.

Еще один острый конфликт, который принес краевому парламенту всероссийскую известность, произошел в 2005-м. Парламент выразил недоверие недавно избранному губернатору Михаилу Евдокимову. После того, как регион возглавил Александр Карлин, обе ветви власти — исполнительная и законодательная — работали уже спокойно.

Еще в АКЗС была традиция — подшучивать над собой. В конце года они готовили стенгазету с цитатами народных избранников: Например, такими.

  • «Чтобы поднять рождаемость, надо сменить государственный строй!»
  • «Если мы будем заниматься политикой, не будет мазута ни в Кулунде, ни в Рубцовске».
  • «Мы не можем жить только по закону, потому что нам еще и работать надо».
На праздновании 80-летия представительной власти в Алтайском крае.
На праздновании 80-летия представительной власти в Алтайском крае.
Анна Зайкова.

Удивил Александр Суриков

Нынешние празднования его участники не очень активно комментировали в соцсетях. Вездесущего Константина Емешина, работавшего депутатом крайсовета в 1990—1994 годах, судя по его посту Facebook, встречи с ветеранами растрогали… Он порадовался душевности атмосферы… И удивился комментариям первого спикера АКЗС.

«Всех удивил экс-спикер алтайского парламента и экс-губернатор Александр Суриков, который вдруг в ответ на награду губернатора Томенко произнес критическую оценку: „Как же так довели край до ручки“? Это он традиционно намекнул на правление губернатора Карлина», — не без иронии написал Емешин.

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