1 января
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Политика

Численность российской армии превысила 2 млн человек

Вступил в силу указ президента РФ, который увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

Согласно указу президента, численность российской армии выросла до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие. В предыдущем указе на эту тему, который признан утратившим силу, данный показатель составлял 1 902 758. Из них военнослужащими были 1 130 628 человек.

Благодаря этому пополнению армии российские власти будут укомплектовывать новые воинские формирования.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, решение увеличить численность российской армии связано с курсом западных стран на сдерживание РФ и ее союзников.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что СВО будет продолжаться до полного выполнения задач.

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