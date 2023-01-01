Численность российской армии превысила 2 млн человек

Вступил в силу указ президента РФ, который увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС.

Согласно указу президента, численность российской армии выросла до 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие. В предыдущем указе на эту тему, который признан утратившим силу, данный показатель составлял 1 902 758. Из них военнослужащими были 1 130 628 человек.

Благодаря этому пополнению армии российские власти будут укомплектовывать новые воинские формирования.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, решение увеличить численность российской армии связано с курсом западных стран на сдерживание РФ и ее союзников.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что СВО будет продолжаться до полного выполнения задач.