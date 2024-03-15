ЧП в небе: сигнал GPS самолета британского министра заблокировали над Калининградской областью

На борту бизнес-джета находился британский министр обороны Грант Шэппс, указывает "МК".

ЧП произошло в тот момент, когда министр обороны возвращался из Польши. Сигнал GPS был заблокирован в течение 30 минут.

В этот момент британский самолет пролетал вблизи Калининградской области над Балтийским морем. Пилоты приняли решение использовать альтернативные методы для определения местоположения самолета.

Ранее барнаульцы испугались самолета, летающего над городом поздним вечером. Проживающие в зоне аэропорта сообщили, что якобы приземлились сразу 10 бортов. Другие предположили, что прилетел какой-то министр в сопровождении делегации.

Однако летал один самолет — Ан-26. Он совершал тренировочный полет.

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