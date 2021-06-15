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Политика

Что будет с родиной после ухода Путина, порассуждал российский лидер

В России после ухода Владимира Путина ничего не обрушится, порассуждал сам президент интервью телеканалу NBC.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По его словам, сейчас в стране много проблем, но ситуация другая. Вопрос своей защиты после ухода с поста он комментировать не стал и назвал эту тему третьестепенной по значению.

«Я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сказал президент.

Говоря о преемнике, Путин пообещал сделать все, чтобы преданные и готовые «положить на алтарь Отечества жизнь» люди получили поддержку, пишет Lenta.ru.

Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на телеканале «Россия 1» заявил, что знает преемников президента России Владимира Путина.

«Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», — назвал он пять имен.

При этом Жириновский подчеркнул, что президентом станет тот человек, которого «вся страна ждет на протяжении 30 лет».

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