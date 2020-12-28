Назвали пятерых преемников Путина и «следующего президента» России

Об этом Жириновский рассказал во время эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», — назвал он пять имен.
При этом Жириновский подчеркнул, что президентом станет тот человек, которого «вся страна ждет на протяжении 30 лет».
«Это буду я», — заявил лидер ЛДПР о намерении вновь попробовать себя на выборах президента в 2024 году.
Ранее эксперты из фонда «Петербургская политика» назвали возможных преемников: Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин и Алексей Дюмин.
Впрочем, они могут и не понадобиться: кабмин поддержал проект о праве Путина вновь претендовать на два президентских срока.