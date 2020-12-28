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Политика

Назвали пятерых преемников Путина и «следующего президента» России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на телеканале «Россия 1» заявил, что знает преемников президента России Владимира Путина, пишет «Площадь Свободы».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом Жириновский рассказал во время эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев», — назвал он пять имен.

При этом Жириновский подчеркнул, что президентом станет тот человек, которого «вся страна ждет на протяжении 30 лет».

«Это буду я», — заявил лидер ЛДПР о намерении вновь попробовать себя на выборах президента в 2024 году.

Ранее эксперты из фонда «Петербургская политика» назвали возможных преемников: Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин и Алексей Дюмин.

Впрочем, они могут и не понадобиться: кабмин поддержал проект о праве Путина вновь претендовать на два президентских срока.

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