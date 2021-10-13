Что известно о новом полпреде президента в Сибирском федеральном округе

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Биография Серышева

Анатолий Серышев родился 19 июня 1965 года в поселке Кобляково (Иркутская область). В 1988-м он окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1990 году отучился на Высших курсах КГБ и стал «офицером с высшим специальным образованием».

Анатолий Серышев. flickr.com

С 1988 по 2016 годы служил в органах безопасности. С 2016 по 2018 годы был замруководителя Федеральной таможенной службы.

С 13 июня 2018 года — помощник президента РФ. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» и медалью «За заслуги перед Отечеством».