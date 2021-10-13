Что известно о новом полпреде президента в Сибирском федеральном округе

Полномочный представитель — это должностное лицо, которое представляет президента России в федеральном округе. Он следит, чтобы на конкретной территории реализовывали конституционные права главы государства.
Отметим, что полпред — государственный служащий и входит в Администрацию президента.
Появился институт полпредов 13 мая 2000 года.
Кому быть полпредом, решает лидер страны. Определяет президент и срок полномочий своего представителя.
Предыдущим полпредом был Сергей Меняйло. Он занял этот пост 28 июля 2016 года. Обязанности полномочного представителя были сложены им 9 апреля 2021 года. Из Сибири Меняйло отправился в Северную Осетию, где сначала стал врио, а затем главой республики.
Указом от 12 октября Владимир Путин назначил полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
Анатолий Серышев родился 19 июня 1965 года в поселке Кобляково (Иркутская область). В 1988-м он окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1990 году отучился на Высших курсах КГБ и стал «офицером с высшим специальным образованием».
С 1988 по 2016 годы служил в органах безопасности. С 2016 по 2018 годы был замруководителя Федеральной таможенной службы.
С 13 июня 2018 года — помощник президента РФ. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» и медалью «За заслуги перед Отечеством».
Напомним, ранее у Сибирского федерального округа появился куратор — Виктория Абрамченко.