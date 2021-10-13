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Политика

Что известно о новом полпреде президента в Сибирском федеральном округе

12 октября Владимир Путин назначил полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Рассказываем, кто занял вакантную должность и когда ушел в отставку предыдущий полпред.

Нового полпреда назначили в Сибирском федеральном округе.
Нового полпреда назначили в Сибирском федеральном округе.
СС0
1
Чем занимается полпред?

Полномочный представитель — это должностное лицо, которое представляет президента России в федеральном округе. Он следит, чтобы на конкретной территории реализовывали конституционные права главы государства.

Отметим, что полпред — государственный служащий и входит в Администрацию президента.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Появился институт полпредов 13 мая 2000 года.

2
Кто выбирает полпреда?

Кому быть полпредом, решает лидер страны. Определяет президент и срок полномочий своего представителя.

3
Кто ранее был полпредом в СФО?

Предыдущим полпредом был Сергей Меняйло. Он занял этот пост 28 июля 2016 года. Обязанности полномочного представителя были сложены им 9 апреля 2021 года. Из Сибири Меняйло отправился в Северную Осетию, где сначала стал врио, а затем главой республики.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
sfo.gov.ru
4
Кто стал новым полпредом Путина?

Указом от 12 октября Владимир Путин назначил полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

5
Биография Серышева

Анатолий Серышев родился 19 июня 1965 года в поселке Кобляково (Иркутская область). В 1988-м он окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1990 году отучился на Высших курсах КГБ и стал «офицером с высшим специальным образованием».

Анатолий Серышев.
Анатолий Серышев.
flickr.com

С 1988 по 2016 годы служил в органах безопасности. С 2016 по 2018 годы был замруководителя Федеральной таможенной службы.

С 13 июня 2018 года — помощник президента РФ. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» и медалью «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, ранее у Сибирского федерального округа появился куратор — Виктория Абрамченко.

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